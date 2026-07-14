Trafic îngreunat pe autostrada A1, după ce un TIR a luat foc în apropiere de Orțișoara

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 10:31

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate marți dimineață pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad-Timișoara, după ce un TIR a fost cuprins de flăcări în apropiere de localitatea Orțișoara.

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