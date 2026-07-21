Inginerul care proiecta motoarele bombardierelor rusești a fost lichidat în Rusia. Cine revendică atacul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 17:44

Unul dintre specialiștii implicați în dezvoltarea motoarelor folosite de bombardierele strategice ale Rusiei a fost ucis în orașul Samara, într-o operațiune revendicată de o grupare de voluntari care se prezintă drept „Detașamentele lui Budanov”.

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