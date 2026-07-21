Inginerul care proiecta motoarele bombardierelor rusești a fost lichidat în Rusia. Cine revendică atacul

Unul dintre specialiștii implicați în dezvoltarea motoarelor folosite de bombardierele strategice ale Rusiei a fost ucis în orașul Samara, într-o operațiune revendicată de o grupare de voluntari care se prezintă drept „Detașamentele lui Budanov”.
Informația a fost făcută publică de presa ucraineană, care citează surse apropiate cazului. Potrivit datelor apărute până în acest moment, victima este Andrei Tisarev, inginer militar și doctor în științe inginerești, unul dintre specialiștii Biroului de Proiectare „Kuznețov”, companie implicată în dezvoltarea motoarelor destinate aviației strategice ruse.
Atacul ar fi avut loc pe o stradă din Samara
Primele informații despre incident au fost publicate pe canalul de Telegram al jurnalistului și bloggerului Serghei Ivanov. Acesta susține că Andrei Tisarev a fost ucis în seara de 15 iulie, pe strada Lukașev din Samara.
Ivanov afirmă că operațiunea a fost desfășurată de unitatea de voluntari „Detașamentele lui Budanov”, organizație despre care până acum nu existaseră informații publice.
Inginerul era implicat în proiectarea motoarelor pentru bombardierele strategice
În cadrul Biroului de Proiectare „Kuznețov”, Andrei Tisarev conducea departamentul de proiectare pentru termofizică și dinamica gazelor din divizia de motoare de aeronave.
Inginerul era doctor în științe inginerești și semnase mai multe brevete în domeniul proiectării motoarelor de aviație. Potrivit lui Serghei Ivanov, tehnologiile dezvoltate de acesta erau utilizate în programele de aviație strategică ale Rusiei.
„A contribuit la atacurile cu rachete ale Rusiei asupra populației civile din Ucraina, folosind portavioanele strategice de rachete și bombardierele rusești”, a scris Ivanov.
Ce produce compania pentru care lucra Tisarev
Biroul de Proiectare „Kuznețov”, parte a companiei PJSC UED, dezvoltă și asigură mentenanța sistemelor de propulsie utilizate de bombardierele strategice Tu-95MS și Tu-22M3.
Tot aici sunt produse și motoare destinate elicopterelor grele de transport Mi-26.
Mesajul transmis de gruparea care revendică asasinatul
După apariția informațiilor despre uciderea lui Andrei Tisarev, un reprezentant al „Detașamentelor lui Budanov” a declarat că persoanele considerate responsabile pentru acțiuni împotriva Ucrainei vor fi identificate și pedepsite.
„Toate crimele Rusiei sunt documentate, iar autorii lor sunt identificați. Răzbunarea pentru acestea va fi inevitabilă, indiferent în unde se ascund cei care le-au comis”, au subliniat membrii mișcării.
Cine este Kirilo Budanov
Numele grupării face trimitere la Kirilo Budanov, fostul șef al serviciului de informații militare al Ucrainei și actual șef al administrației prezidențiale.
Anterior, Budanov declara că toate persoanele implicate în invazia rusă și în crimele de război comise împotriva Ucrainei vor primi, în cele din urmă, o sentință corectă și inevitabilă.
În luna iunie, mai mulți analiști americani apreciau că Budanov ar putea deveni una dintre figurile importante în eventualele negocieri pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Fostul ofițer CIA Marc Polymeropoulos considera că influența acestuia depășește în prezent domeniul militar, iar funcția pe care o ocupă îi permite să participe direct la elaborarea deciziilor strategice privind securitatea Ucrainei și la eventualele acorduri de pace.