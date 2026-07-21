Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Canal secret către Moscova: nume germane, implicate. Foști politicieni germani, întâlniri secrete cu Kremlinul

Rusia

Rusia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 18:09
SursăRealitatea PLUS

În timp ce Uniunea Europeană încearcă să țină Rusia izolată după invazia Ucrainei, presa străină vorbește de existența unei rețele de foști politicieni și lobiști germani care continuă să se întâlnească în secret cu oameni foarte apropiați de Vladimir Putin. Întâlnirile ar avea loc în orașe precum Baku și Abu Dhabi, departe de ochii publicului.

Rețeaua neoficială de dialog cu Rusia. Plan împotriva UE

Printre participanți se numără Ronald Pofalla și Matthias Platzeck, alături de oficiali ruși precum Valeri Fadeev și Viktor Zubkov, fost premier al Rusiei și actual președinte al Consiliului de Administrație al Gazprom. Grupul s-a format în jurul fostului forum „Dialogul de la Petersburg”, care și-a încetat activitatea în 2021, dar ale cărui contacte au continuat neoficial după invazia Ucrainei.

Autoritățile germane spun că aceste întâlniri sunt inițiative private și nu reprezintă poziția oficială a Berlinului. Totuși, experții avertizează că ele pot oferi Kremlinului un canal prin care să transmită mesaje și să își mențină influența asupra unor cercuri politice din Germania.

În contextul în care Statele Unite s-au implicat mai puțin în medierea conflictului dintre Rusia și Ucraina, în Europa au existat discuții despre posibili intermediari pentru negocieri. Cu toate acestea, specialiștii consideră că orice inițiativă de mediere a războiului, pe orice cale ar fi aceasta, pare să eșueze din lipsa implicării reale din partea Kremlinului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

razboi rusia ucrainacanal secretkremlin

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe