Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Canal secret către Moscova: nume germane, implicate. Foști politicieni germani, întâlniri secrete cu Kremlinul
Rusia
Publicat21 iul. 2026, 18:09
SursăRealitatea PLUS
În timp ce Uniunea Europeană încearcă să țină Rusia izolată după invazia Ucrainei, presa străină vorbește de existența unei rețele de foști politicieni și lobiști germani care continuă să se întâlnească în secret cu oameni foarte apropiați de Vladimir Putin. Întâlnirile ar avea loc în orașe precum Baku și Abu Dhabi, departe de ochii publicului.
Citește și
- 19:34Nava comercială continuă să ardă în Marea Neagră. Autoritățile nu pot interveni, iar Sindicatul Liber al Navigatorilor cere măsuri urgente
- 18:26Noi detalii halucinante în cazul celor două cadavre găsite în lac. Două femei, mamă și fiică, ar fi fost ciopârțite
- 17:44Inginerul care proiecta motoarele bombardierelor rusești a fost lichidat în Rusia. Cine revendică atacul
- 17:15Momentul în care un feribot și o navă de marfă s-au ciocnit în largul insulei Creta. Ambele ambarcațiuni au ieșit „șifonate” - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News