Publicat 21 iul. 2026, 18:09 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce Uniunea Europeană încearcă să țină Rusia izolată după invazia Ucrainei, presa străină vorbește de existența unei rețele de foști politicieni și lobiști germani care continuă să se întâlnească în secret cu oameni foarte apropiați de Vladimir Putin. Întâlnirile ar avea loc în orașe precum Baku și Abu Dhabi, departe de ochii publicului.

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