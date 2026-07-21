Se încinge războiul comercial. Statele Unite pregătesc noi taxe pentru principalii parteneri

Publicat 21 iul. 2026, 20:07 Sursă Agerpres

La aproape cinci luni după ce primele sale taxe vamale au fost anulate de Curtea Supremă a SUA, președintele american Donald Trump urmează să anunțe ''în curând'' noi taxe vamale asupra produselor importate din țările care sunt principalii parteneri comerciali ai SUA, a declarat marți reprezentantul pentru comerț al Casei Albe (USTR), Jamieson Greer, potrivit AFP.

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