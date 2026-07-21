Băile Tușnad ar putea găzdui o confruntare Peter Magyar - Viktor Orban. Provocarea lansată de actualul premier al Ungariei

Publicat 21 iul. 2026, 20:29 Actualizat 21 iul. 2026, 20:31 Sursă Agerpres

Premierul ungar Peter Magyar l-a provocat marți pe predecesorul său, Viktor Orban, la o dezbatere, în timpul unei intervenții în parlamentul de la Budapesta, relatează MTI.

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