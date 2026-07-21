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Extern· 1 min citire
Noi detalii halucinante în cazul celor două cadavre găsite în lac. Două femei, mamă și fiică, ar fi fost ciopârțite
Medicină Legală
Publicat21 iul. 2026, 18:26
SursăRealitatea PLUS
Apar noi detalii halucinante în cazul celor două cadavre descoperite într-un lac din Republica Moldova. Potrivit unor surse din presă, expertiza medico-legală a stabilit că ar fi vorba despre două femei decedate, mamă și fiică. Informații cu un puternic impact emoțional!
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