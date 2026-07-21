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Noi detalii halucinante în cazul celor două cadavre găsite în lac. Două femei, mamă și fiică, ar fi fost ciopârțite

Medicină Legală

Medicină Legală

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 18:26
SursăRealitatea PLUS

Apar noi detalii halucinante în cazul celor două cadavre descoperite într-un lac din Republica Moldova. Potrivit unor surse din presă, expertiza medico-legală a stabilit că ar fi vorba despre două femei decedate, mamă și fiică. Informații cu un puternic impact emoțional!

SURSE: o mamă și fiica ei sunt victimele

Rămășițele umane au fost descoperite pe 12 iulie în Lacul Dănceni din Republica Moldova. Deși expertiza medico-legală ar fi stabilit că este vorba despre două femei decedate, presupuse mamă și fiică, identitatea victimelor nu a fost stabilită oficial.

Potrivit surselor, anchetatorii au aflat că rămășițele umane au fost împachetate și aruncate în lac. Martorii au vorbit despre un suspect. Este vorba despre un bărbat înalt de aproximativ 55 de ani. El ar fi cumpărat mai multe pachete de plasă pe care le-ar fi folosit la împachetarea bucăților de cadavre.

Conform surselor, suspectul ar fi cetățean ucrainean și, după comiterea presupusei infracțiuni, ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova. Acesta ar fi zburat către Dublin de pe Aeroportul Internațional Chișinău. În prezent, ancheta continuă. Oamenii legii lucrează la identificarea oficială a victimelor și la colectarea probelor.

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