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Tânăr de 18 ani, salvat după ce a căzut într-un puț de 20 de metri în Iași. Victima a ajuns la spital cu multiple fracturi

Tânăr căzut în puț

Tânăr căzut în puț

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat21 iul. 2026, 22:06
Actualizat21 iul. 2026, 22:14

Un tânăr de 18 ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-un puț adânc de aproximativ 20 de metri, în județul Iași. Victima a fost transportată de urgență la spital cu suspiciuni de fracturi costale.

Intervenție de amploare în județul Iași, după ce un tânăr a căzut într-un puț neasigurat

Misiune contracronometru pentru pompierii din județul Iași, după ce un tânăr în vârstă de 18 ani a căzut accidental într-un puț adânc de aproximativ 20 de metri. Incidentul s-a produs marți, pe strada Dogarilor din comuna Ciurea, iar salvatorii au intervenit de urgență pentru extragerea victimei.

Din primele informații, puțul avea un diametru de aproximativ 50 de centimetri și nu era securizat corespunzător.

Pompierii au reușit să extragă victima în siguranță

La locul intervenției au fost mobilizate mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, inclusiv o autospecială de stingere, un autovehicul de intervenție și un echipaj de terapie intensivă mobilă.

În momentul sosirii salvatorilor, tânărul era conștient, însă se afla în interiorul puțului și avea nevoie de intervenție specializată pentru a fi scos în siguranță.

Operațiunea de salvare a fost realizată de pompierii militari ai ISU Iași, în colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ciurea, care au reușit să extragă victima fără incidente suplimentare.

Tânărul a fost transportat de urgență la spital

După acordarea primului ajutor la fața locului, medicii au constatat că tânărul prezenta suspiciuni de multiple fracturi costale, fiind necesară transportarea acestuia la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași pentru investigații și tratament de specialitate.

Starea victimei era stabilă în momentul preluării de către echipajul de terapie intensivă mobilă.

În urma incidentului, reprezentanții ISU Iași au atras atenția asupra pericolului reprezentat de puțurile și fântânile neprotejate, subliniind importanța respectării măsurilor de siguranță.

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