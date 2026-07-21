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Locale· 1 min citire
Copil pe trotinetă, la un pas să fie spulberat pe șosea
Copil pe trotinetă
Publicat21 iul. 2026, 21:02
SursăRealitatea PLUS
Scene șocante la Timișoara. Un copil aflat pe trotinetă a fost la un pas să fie lovit de o mașină, după ce a traversat pe trecerea de pietoni, deși semaforul era pe culoarea roșie. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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