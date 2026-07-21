Scandal la un post de Poliție din Dâmbovița. Șeful secției, acuzat că s-a prezentat băut la serviciu

Un nou scandal zguduie Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, după ce șeful Postului de Poliție din Lungulețu a fost reclamat că s-ar fi prezentat la serviciu sub influența alcoolului. În urma sesizării, conducerea IPJ a dispus verificări de urgență, iar împotriva polițistului a fost declanșată cercetarea prealabilă pentru a se stabili dacă au fost încălcate normele disciplinare.
Sesizare la 112 privind comportamentul șefului de post
Incidentul a avut loc în data de 16 iulie 2026, în jurul orei 17:20, când un bărbat din comuna Lungulețu a apelat numărul unic de urgență 112 și a reclamat că șeful postului de poliție s-ar afla la serviciu după ce ar fi consumat băuturi alcoolice.
Ca urmare a sesizării, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a constituit o echipă operativă care a început imediat verificările.
Primele concluzii arată că polițistul nu figura în planificarea de serviciu pentru acea zi, însă desfășura activități într-un dosar penal aflat în instrumentare și chemase mai multe persoane la sediul postului pentru audieri.
Conflict între persoanele chemate la Poliție
Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Dâmbovița, în timpul activităților desfășurate la sediul Poliției au apărut discuții contradictorii între polițist și persoanele prezente.
Ulterior, acestea au părăsit incinta instituției, iar în exteriorul sediului a izbucnit un conflict în care mai multe persoane s-ar fi agresat reciproc.
În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere, iar cercetările au fost extinse ulterior și pentru infracțiunile de purtare abuzivă și lipsire de libertate.
Anchetă disciplinară împotriva polițistului
Pe lângă cercetarea penală, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița a dispus verificări prin structura de control intern pentru a analiza conduita șefului de post și modul în care acesta și-a desfășurat activitatea.
Ancheta disciplinară va stabili dacă polițistul a încălcat prevederile Statutului polițistului și dacă se impune aplicarea unor sancțiuni administrative.
Reprezentanții IPJ Dâmbovița au transmis că instituția tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind comportamentul angajaților săi și că toate verificările vor fi efectuate cu respectarea cadrului legal.
Potrivit oficialilor, măsurile care vor fi luate împotriva polițistului vor depinde de concluziile anchetei aflate în desfășurare, subliniind că instituția nu tolerează comportamente care pot afecta imaginea și credibilitatea Poliției Române.