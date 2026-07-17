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Extern· 1 min citire
Focuri de armă pe stradă, în Danemarca. Un om a murit, un polițist a fost rănit, iar atacatorul este în stare gravă
Foto: Profimedia
Publicat17 iul. 2026, 20:18
SursăAgerpres
Un civil a murit și un polițist a fost rănit vineri într-un incident cu focuri de armă la Norresundby, în nordul Danemarcei, și în care atacatorul a fost grav rănit, a anunțat poliția, transmite AFP.
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