Incendiile fac ravagii în Spania. Peste 12.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, risc ridicat de extindere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 14:56

Un incendiu masiv de vegetație continuă să se extindă în regiunea Aragon, din nord-estul Spaniei, după ce a distrus deja peste 12.000 de hectare de teren. Autoritățile avertizează că situația rămâne critică, iar riscul de propagare este foarte ridicat din cauza vântului puternic, care îngreunează intervenția echipelor de pompieri și favorizează extinderea flăcărilor.

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