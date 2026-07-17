Omul lui Putin aruncă BOMBA: „Rusia are dreptul să atace România!”

Publicat 17 iul. 2026, 12:18 Sursă Realitatea PLUS

„Rusia va fi forțată să atace centre logistice din Polonia, România, Germania și alte țări”. Aceasta este declarația omului apropiat de Vladimir Putin, supranumit „negustorul morții”.

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