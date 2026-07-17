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Omul lui Putin aruncă BOMBA: „Rusia are dreptul să atace România!”

Viktor Bout

Viktor Bout

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 iul. 2026, 12:18
SursăRealitatea PLUS

„Rusia va fi forțată să atace centre logistice din Polonia, România, Germania și alte țări”. Aceasta este declarația omului apropiat de Vladimir Putin, supranumit „negustorul morții”.

Politician rus: „Europenii dau arme Ucrainei. Putem să-i atacăm!”

Viktor Bout, unul dintre cei mai cunoscuți traficanți de arme din Rusia, a transmis că țara noastră poate deveni o țintă pentru Rusia dacă va continua să ajute Ucraina cu armament.

„Acest lucru ne împinge din nou foarte aproape de conflict, situație în care, în cele din urmă, nu am avea altă opțiune decât să începem să lovim centrele logistice din Polonia, din România, din Germania și din toate aceste țări, deoarece ele fac parte din război.

În conformitate cu dreptul internațional, avem dreptul deplin să le atacăm, deoarece produc armament și declară că aceste fabrici aparțin Ucrainei.”, a declarat Viktor Bout, politician al Rusiei.

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