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Extern· 1 min citire
Acord istoric între Spania și Gibraltar. Gardul a fost înlăturat
Spania
Publicat17 iul. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS
Moment istoric pentru Spania și Gibraltar. Odată cu intrarea în vigoare a unui tratat post-Brexit se elimină controalele la frontiera terestră. Ultimul gard de frontieră din Europa de Vest, ce a separat Spania de Gibraltar timp de mai bine de 100 de ani, a fost desființat.
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