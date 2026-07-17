„Reformă” în Japonia. Femeile nu mai sunt acceptate la tron, ci numai bărbați. Chiar și rude îndepărtate

Publicat 17 iul. 2026, 12:48 Actualizat 17 iul. 2026, 12:49

Parlamentul japonez a adoptat o lege care prevede că nicio femeie nu va mai putea să acceadă la tronul țării, fiind acceptați numai bărbați, chiar și rude îndepărtate. Decizia a stârnit controverse în societate, pentru că aproape trei sferturi dintre japonezi susțin că persoanele de sex feminin ar trebui să urce pe tron.

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