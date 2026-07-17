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Extern· 2 min citire
Iranul a publicat un videoclip în limba engleză cu titlul 'Unde poate fi ucis Trump?'
Donald Trump. Foto: Profimedia
Publicat17 iul. 2026, 17:00
SursăAgerpres
Agenția de știri iraniană Fars a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în limba engleză cu titlul: 'Unde poate fi ucis Trump?', relatează vineri agenția dpa.
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