Furtuni violente în Franța: doi morți, o minitornadă și peste 50.000 de locuințe fără curent electric

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 16:14

Un val de furtuni severe a lovit Franța în noaptea de joi spre vineri, punând capăt unei perioade de caniculă extremă care a durat 12 zile. Fenomenele meteorologice extreme au lăsat în urmă doi morți, pagube materiale semnificative și zeci de mii de locuințe fără energie electrică.

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