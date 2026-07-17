Furtuni violente în Franța: doi morți, o minitornadă și peste 50.000 de locuințe fără curent electric

Un val de furtuni severe a lovit Franța în noaptea de joi spre vineri, punând capăt unei perioade de caniculă extremă care a durat 12 zile. Fenomenele meteorologice extreme au lăsat în urmă doi morți, pagube materiale semnificative și zeci de mii de locuințe fără energie electrică.
Bilanțul tragic indică decesul unei femei din departamentul Haute-Vienne, peste care s-a prăbușit un arbore din cauza vântului puternic.
Doi morți în urma fenomenelor meteorologice extreme
A doua victimă este un bărbat de 38 de ani din Isère, care și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit la atelierul său de metalurgie, după ce clădirea a fost lovită de trăsnet. Intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă din cauza prezenței unor butelii de gaz și acetilenă în interiorul halei.
Episodul meteorologic, catalogat drept „virulent” de specialiștii Météo-France, s-a manifestat prin ploi torențiale, grindină de mari dimensiuni (2-5 centimetri) și rafale de vânt care au atins izolat 120 km/h. Activitatea electrică a fost una intensă, înregistrându-se aproape 50.000 de fulgere pe parcursul nopții. În nordul localității Saint-Etienne, o minitornadă a făcut ravagii, răsturnând două camioane pe autostrada A72.
Infrastructura și rețeaua de utilități au fost grav afectate. Vineri dimineața, aproximativ 53.000 de gospodării nu aveau curent electric, cele mai afectate departamente fiind Dordogne, Loire și Charente. Circulația rutieră și feroviară a suferit blocaje majore în regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, linia de tren dintre Saint-Etienne și Lyon fiind închisă din cauza arborilor căzuți pe șine.
39 de vârstnici de la un azil evacuați în timpul nopții
Efectele furtunilor s-au resimțit și în alte sectoare. În localitatea Saint-Just-Saint-Rambert, 39 de vârstnici de la un azil au fost evacuați în timpul nopții din cauza acoperișului avariat și a infiltrațiilor de apă. De asemenea, viticultorii din regiunea Ardèche estimează pierderi masive, cuprinse între 30% și 80% din producție, după ce podgoriile au fost devastate de grindină.
Într-un incident grav produs pe fondul vremii severe, în Savoie, doi drumari care interveneau pentru degajarea carosabilului au fost loviți de un șofer aflat în stare de ebrietate. Unul dintre muncitori a suferit o dublă fractură, iar șoferul a fost reținut.
Vineri dimineața, Météo-France a ridicat alerta cod portocaliu de furtuni pentru 30 de departamente, însă peste jumătate din teritoriul Franței rămâne sub cod galben din cauza riscului de ploi și descărcări electrice. Canicula s-a restrâns, doar șapte departamente din sud-est și Corsica mai fiind sub incidența codului portocaliu de căldură.