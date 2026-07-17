Incendiile fac ravagii în Spania. Peste 12.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, risc ridicat de extindere

Un incendiu masiv de vegetație continuă să se extindă în regiunea Aragon, din nord-estul Spaniei, după ce a distrus deja peste 12.000 de hectare de teren. Autoritățile avertizează că situația rămâne critică, iar riscul de propagare este foarte ridicat din cauza vântului puternic, care îngreunează intervenția echipelor de pompieri și favorizează extinderea flăcărilor.
Peste 12.000 de hectare au fost mistuite de flăcări
”A fost o noapte foarte complexă și dificilă. În prezent, estimăm că suprafața arsă depășește 12.000 de hectare”, a declarat presei Roberto Bermudez de Castro, oficial responsabil cu problemele de securitate în guvernul regional al Aragonului.
Incendiul, care nu a provocat victime, a izbucnit miercuri în localitatea Orces, o zonă slab populată din Aragon, unde cinci sate au trebuit evacuate.
În pofida eforturilor masive de stingere depuse în noaptea de joi spre vineri, 'incendiul a rămas foarte activ', a precizat guvernul regional.
”Riscul de propagare rămâne foarte ridicat”
Peste 450 de pompieri, sprijiniți de circa 300 de militari și treizeci de aeronave, continuau vineri dimineață lupta cu flăcările.
”Riscul de propagare rămâne foarte ridicat” din cauza schimbărilor de direcție a vântului, iar prioritatea este continuarea protejării tuturor localităților, a subliniat Bermudez de Castro.
Spania abia a trecut printr-unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria sa recentă: un incendiu forestier izbucnit în Andaluzia (în sud) pe 9 iulie, care a ucis 13 persoane și a mistuit 7.000 de hectare.
Aflată în ”prima linie” a încălzirii globale, Spania s-a confruntat în ultimii ani cu valuri de căldură tot mai lungi și mai frecvente, cu temperaturi mult peste 40°C, creând condiții propice pentru incendii devastatoare.
Avertismentul premierului: Urmează o ”vară dificilă”
În 2025, peste 393.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, potrivit Sistemului european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS), cel mai grav bilanț din istoria recentă a Spaniei.
Anul trecut, ”o treime din suprafața totală arsă în Europa” a fost în Spania, fapt subliniat de premierul Pedro Sanchez în timpul unei vizite la locul incendiului din Andaluzia.
Premierul a subliniat că ”efectele urgenței climatice se agravează” și a avertizat că urmează o ”vară dificilă”. Peste 72.488 de hectare au fost transformate în cenușă în Spania de la începutul anului.