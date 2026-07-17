Schimbare la vârful Guvernului britanic: Andy Burnham, noul lider laburist. Când va fi numit premier

Andy Burnham a fost declarat oficial, vineri, noul lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, acesta fiind ultimul pas înainte de preluarea funcției de prim-ministru.
Fostul primar al regiunii Greater Manchester a fost singurul candidat în cursa internă pentru succesiunea lui Keir Starmer, urmând să preia luni șefia executivului de la Londra. El devine astfel al șaptelea premier britanic din 2016 până în prezent.
Sprijin masiv în interiorul Partidului Laburist
Burnham și-a asigurat un sprijin masiv în interiorul formațiunii, obținând voturile a 379 dintre cei 403 parlamentari laburiști din Camera Comunelor.
„Le vom reda cetățenilor speranța. Este un moment de mândrie pe care mi l-ați oferit mie și familiei mele astăzi, un moment emoționant, dar unul pentru care sunt pregătit”, a declarat noul lider laburist, potrivit Associated Press.
În discursul său de acceptare, viitorul prim-ministru a promis că va avea „curajul de a rezolva marile probleme pe care politica le-a neglijat”.
Agenda viitorului premier
Agenda sa se va concentra pe relansarea economiei, dezvoltarea locurilor de muncă în industriile moderne și creșterea controlului public asupra sectoarelor strategice. În acest context, Burnham a lansat critici dure la adresa privatizărilor masive din anii ’80, implementate în timpul guvernării conservatoare a lui Margaret Thatcher.
Acesta a explicat că statul a cedat nepermis controlul asupra unor domenii esențiale precum locuințele, apa, energia și transporturile. Conform noului lider, aceste decizii istorice au expus cetățenii la costuri de trai tot mai mari și au dus la „concentrarea unei bogății și a unei puteri mai mari în mâinile unui număr mai mic de oameni”.
Schimbarea de la vârful puterii britanice are loc pe fondul eșecurilor înregistrate recent de Keir Starmer, sub mandatul căruia partidul a pierdut alegerile din luna mai și s-a prăbușit în sondajele de opinie.
Starmer va asigura interimatul până luni, când își va prezenta oficial demisia regelui Charles al III-lea, moment în care monarhul îl va mandata pe Andy Burnham să formeze noul guvern.