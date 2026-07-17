Kremlinul ripostează după atacurile asupra flotei. Exporturile Ucrainei prin Marea Neagră, paralizate

În timp ce unitățile ucrainene de drone își continuă campania fără precedent de atacuri asupra petrolierelor și navelor rusești de diverse tipuri în Marea Azov și Marea Neagră, Rusia a intensificat bombardamentele asupra porturilor Ucrainei pentru ca aceasta să nu-și mai poată exporta cerealele, exporturi de asemenea perturbate în cazul Rusiei după loviturile dronelor ucrainene asupra infrastructurilor portuare, relatează vineri agenția EFE.
'În practică, toate exporturile maritime au fost întrerupte' în porturile ucrainene, afirmă pentru publicația economică Latifundist un reprezentant al companiei ucrainene de consultanță Barva Invest, Bogdan Kostețki.
Această situație a condus deja la creșterea costurilor de transport pentru produselor livrate pe rute alternative, în paralel cu o scădere a prețurilor celor vândute pe piața internă, ca urmare a acumulării stocurilor de cereale ce nu au putut fi vândute.
Anunțul Ministerului rus al Apărării
Ministerul rus al Apărării a anunțat chiar vineri că forțele sale au efectuat noi atacuri asupra porturilor ucrainene Odesa și Cernomorsk, afirmând că a țintit acolo infrastructuri pentru descărcarea și depozitarea combustibililor și lubrifianților, după o serie de atacuri similare în ultima săptămână.
Perturbarea exporturilor ucrainene nu este doar rezultatul avarierii infrastructurilor portuare, ci și al reticenței companiilor de transport maritim de a risca integritatea navelor și viețile echipajelor într-o zonă de conflict, existând deja nave lovite și avariate, la care se adaugă creșterea costurilor pentru primele de asigurare.
Frecvența atacurilor rusești s-a intensificat în special din 9 iulie. 'Echipamentele, porturile și terminalele sunt atacate zilnic, în majoritatea zilelor de două sau trei ori în aceeași zi. Atacurile directe asupra navelor devin din nou obișnuite după o pauză relativ lungă', afirmă o sursă ucraineană din sectorul transportului maritim.
Logistica din porturi, distrusă
Potrivit vicepreședintelui Consiliului Agrar al Ucrainei, Denis Marciuk, macaralele din porturi și toată logistica de încărcare-descărcare sunt distruse, prin urmare, dacă acestea nu vor putea fi înlocuite și atacurile nu vor înceta, fermierii ucraineni riscă să rămână cu silozurile pline de cereale pe care nu le vor putea exporta.
Un exemplu de astfel de atacuri potențial devastatoare pentru exporturile agricole ale Ucrainei a avut loc marți în portul Cernomorsk asupra instalațiilor companiei Kernel, unul dintre principalii exportatori mondiali de ulei de floarea-soarelui. Atacul a distrus jumătate din rezervoarele destinate depozitării și până la 25.000 de tone de produse aparținând Kernel și altor companii care operează în același port.
Potrivit publicației specializate Ukrainian Shipping Magazine, portul Cernomorsk suferise deja un alt atac masiv duminică, fiind atunci distruse circa 45.000 de tone de grâu și încă aproximativ 9.000 de tone de ulei de floarea-soarelui.
Atacurile susținute asupra terminalelor maritime de export ucrainene vin după aproape două săptămâni în care forțele de drone ale armatei ucrainene au lovit cu o frecvență fără precedent în Marea Azov nave rusești de diferite tipuri, dar mai ales nave-cisternă.
Numai vineri dimineață, potrivit Kievului, dronele ucrainene au avariat nouă cargouri, folosite în principal pentru exportul de produse agricole, un petrolier, un metanier și un remorcher. Tot conform Kievului, între 6 și 17 iulie Ucraina a lovit cu drone în total 159 de nave rusești, dintre care 42 în Marea Neagră și 117 în Marea Azov.
Pe lângă compromiterea aprovizionării cu produse petroliere a peninsulei anexate Crimeea, această campanie ucraineană a paralizat circa un sfert din exporturile de cereale ale Rusiei, ale cărei terenuri agricole cele mai fertile sunt în regiunea sudică adiacentă Mării Azov și în sudul ocupat al Ucrainei.