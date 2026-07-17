Kremlinul ripostează după atacurile asupra flotei. Exporturile Ucrainei prin Marea Neagră, paralizate

Publicat 17 iul. 2026, 21:13 Sursă Agerpres

În timp ce unitățile ucrainene de drone își continuă campania fără precedent de atacuri asupra petrolierelor și navelor rusești de diverse tipuri în Marea Azov și Marea Neagră, Rusia a intensificat bombardamentele asupra porturilor Ucrainei pentru ca aceasta să nu-și mai poată exporta cerealele, exporturi de asemenea perturbate în cazul Rusiei după loviturile dronelor ucrainene asupra infrastructurilor portuare, relatează vineri agenția EFE.

Distribuie articolul