Momentul în care pământul a luat-o la vale cu tot cu clădiri. Dezastru în China, 8 oameni au murit, zeci sunt dați dispăruți

Publicat 17 iul. 2026, 22:15 Sursă Agerpres

O alunecare de teren s-a produs vineri în municipiul Chongqing din sud-vestul Chinei, îngropând peste zece clădiri și conducând la evacuarea a cel puțin 1.100 de locuitori, informează agențiile Reuters, EFE și Xinhua. Opt persoane au murit, iar alte 34 au fost date dispărute, potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de reprezentanții administrației locale în cadrul unei conferințe de presă.

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