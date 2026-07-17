Momentul în care pământul a luat-o la vale cu tot cu clădiri. Dezastru în China, 8 oameni au murit, zeci sunt dați dispăruți

O alunecare de teren s-a produs vineri în municipiul Chongqing din sud-vestul Chinei, îngropând peste zece clădiri și conducând la evacuarea a cel puțin 1.100 de locuitori, informează agențiile Reuters, EFE și Xinhua. Opt persoane au murit, iar alte 34 au fost date dispărute, potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de reprezentanții administrației locale în cadrul unei conferințe de presă.
Președintele Xi Jinping a ordonat vineri desfășurarea operațiunilor de căutare și salvare 'într-o manieră științifică' pentru găsirea persoanelor date dispărute și a solicitat o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs alunecarea de teren.
Dezastrul natural s-a produs la ora locală 09:08 (01:08 GMT), când o cantitate însemnată de roci și pământ s-a prăbușit pe un versant, îngropând mai multe clădiri rezidențiale situate la poalele muntelui, potrivit Xinhua.
Din datele rezultate în urma verificărilor preliminare, un lucrător din zonă a observat pietre care cădeau pe versant în jurul orei locale 08:00 și a alertat autoritățile. Acestea din urmă au dispus evacuarea a cel puțin 60 de locuitori, însă alunecarea de teren s-a produs în timpul evacuării.
Până vineri după-amiază, 10 persoane fuseseră rănite, dintre care două grav, iar două se aflau în stare critică, a indicat administrația locală în cadrul conferinței de presă.
În zona afectată a fost sistată alimentarea cu apă, electricitate și gaz. La fața locului au fost desfășurate peste 800 de forțe de intervenție.
Ministerul pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență a ridicat nivelul de alertă la II (al doilea cel mai grav pe scara chineză cu patru trepte).
Publicația locală South China Morning Post a relatat că echipele de salvare lucrează contra cronometru, întrucât în regiune sunt prognozate furtuni cu descărcări electrice și vânturi puternice de vineri după-amiază până sâmbătă.
Un comerciant local pe nume Pu a declarat pentru aceeași publicație că mai multe clădiri, majoritatea de cinci sau șase etaje, au fost zdrobite și îngropate sub pietre mari și noroi. El a adăugat că nu știe câte persoane s-ar putea afla încă în interiorul clădirilor afectate, deoarece operațiunile de evacuare sunt în curs de desfășurare.
China s-a confruntat în această lună cu o serie de dezastre naturale - cel puțin 39 de persoane au murit din cauza ploilor asociate cu taifunul Maysak în provincia Guangxi din sud, alte 21 au decedat într-o alunecare de teren din provincia Gansu din nord-vest, iar 11 și-au pierdut viața în urma unui episod de furtuni, cu vânturi puternice și tornade, în provincia Hubei, notează EFE.