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Tensiuni majore în Ucraina: Șeful interimar al SBU, numit ministru interimar al Apărării, în ciuda valulului de proteste și critici publice

Mii de ucraineni au protestat față de demiterea fostului ministru (Profiemdia)

Mii de ucraineni au protestat față de demiterea fostului ministru (Profiemdia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 22:14

După o zi de incertitudine politică la Kiev, Cabinetul Ucrainei l-a confirmat pe șeful interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în funcția de ministru interimar al Apărării. Decizia vine pe fondul unor proteste de stradă și al criticilor dure din partea societății civile, generate de demiterea fostului ministru Mîhailo Fedorov.

Confirmare oficială după ore de confuzie

Prim-ministrul Serhii Korețki a anunțat că numirea lui Ievhen Hmara a fost făcută în coordonare cu președintele Volodîmîr Zelenski, pentru a asigura continuitatea instituțională în perioada de tranziție, scrie Kyiv Independent.

După aprobarea noului Cabinet pe 16 iulie, Mîhailo Fedorov și-a pierdut automat funcția, conform legislației ucrainene.

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Controverse juridice și reacții publice

Zelenski declarase anterior că l-a desemnat pe Hmara ca ministru interimar al Apărării, însă legea ucraineană stipulează că doar Cabinetul poate face o astfel de numire. Discrepanța a alimentat tensiuni politice și critici privind modul de gestionare a tranziției.

Demiterea lui Fedorov a provocat nemulțumire masivă, cu proteste în mai multe orașe ucrainene.

Tensiuni amplificate de o anchetă de presă

Tensiunile au escaladat vineri, după ce presa independentă proeuropeană a publicat o anchetă privind presupuse acte de corupție, care ar sugera legături la cel mai înalt nivel al puterii de la Kiev.

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