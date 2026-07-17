Tensiuni majore în Ucraina: Șeful interimar al SBU, numit ministru interimar al Apărării, în ciuda valulului de proteste și critici publice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 22:14

După o zi de incertitudine politică la Kiev, Cabinetul Ucrainei l-a confirmat pe șeful interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în funcția de ministru interimar al Apărării. Decizia vine pe fondul unor proteste de stradă și al criticilor dure din partea societății civile, generate de demiterea fostului ministru Mîhailo Fedorov.

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