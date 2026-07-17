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Extern· 1 min citire
Tensiuni majore în Ucraina: Șeful interimar al SBU, numit ministru interimar al Apărării, în ciuda valulului de proteste și critici publice
Mii de ucraineni au protestat față de demiterea fostului ministru (Profiemdia)
După o zi de incertitudine politică la Kiev, Cabinetul Ucrainei l-a confirmat pe șeful interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în funcția de ministru interimar al Apărării. Decizia vine pe fondul unor proteste de stradă și al criticilor dure din partea societății civile, generate de demiterea fostului ministru Mîhailo Fedorov.
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