Cutremur de propoții la granița dintre Mexic și Guatemala. S-a emis alertă de tsunami - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 19:40

Un puternic seism, cu magnitudinea 7,4 Richter, s-a produs vineri în sudul Mexicului, dar s-a resimțit și în țările vecine, Guatemala și El Salvador. În urma cutremurului a fost declanșată o alertă de tsunami.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cutremurmexictsunamiRichter