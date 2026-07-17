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Cutremur de propoții la granița dintre Mexic și Guatemala. S-a emis alertă de tsunami - VIDEO

Mii de oameni au ieșit in stradă

Mii de oameni au ieșit in stradă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 19:40

Un puternic seism, cu magnitudinea 7,4 Richter, s-a produs vineri în sudul Mexicului, dar s-a resimțit și în țările vecine, Guatemala și El Salvador. În urma cutremurului a fost declanșată o alertă de tsunami.

Cutremurul s-a produs în apropierea orașului mexican Puerto Madero, potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Național de Seismologie. În imaginile postate pe rețelele de socializare se observă cum clădirile înalte se clatină puternic.



În alte zone, sute de oameni au ieșit în stradă, iar clădirile care se observă pe fundal au ferestrele sparte.

Autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale imediate. Pe de altă parte, sistemul american de avertizare pentru tsunami a transmis o alertă privind riscul producerii unor valuri periculoase de-a lungul coastelor, chiar și la câteva sute de kilometri de epicentru.

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