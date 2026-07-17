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Extern· 1 min citire
Cutremur de propoții la granița dintre Mexic și Guatemala. S-a emis alertă de tsunami - VIDEO
Mii de oameni au ieșit in stradă
Un puternic seism, cu magnitudinea 7,4 Richter, s-a produs vineri în sudul Mexicului, dar s-a resimțit și în țările vecine, Guatemala și El Salvador. În urma cutremurului a fost declanșată o alertă de tsunami.
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