Iranul a publicat un videoclip în limba engleză cu titlul 'Unde poate fi ucis Trump?'

Publicat 17 iul. 2026, 17:00 Sursă Agerpres

Agenția de știri iraniană Fars a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în limba engleză cu titlul: 'Unde poate fi ucis Trump?', relatează vineri agenția dpa.

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