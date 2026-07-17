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Iranul a publicat un videoclip în limba engleză cu titlul 'Unde poate fi ucis Trump?'

Donald Trump. Foto: Profimedia

Donald Trump. Foto: Profimedia

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Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iul. 2026, 17:00
SursăAgerpres

Agenția de știri iraniană Fars a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în limba engleză cu titlul: 'Unde poate fi ucis Trump?', relatează vineri agenția dpa.

Videoclipul a fost postat, printre alte rețele sociale, pe canalul Telegram al agenției Fars, considerată apropiată de Gardienii Revoluției, și pe platforma X, deținută de Elon Musk, dar de pe aceasta din urmă a fost între timp eliminat.

Înregistrarea video pretinde că arată traseul parcurs în Florida de convoiul președintelui american Donald Trump către reședința sa de la Mar-a-Lago și identifică un pod ca o potențială vulnerabilitate de securitate.

Totuși, traseul prezentat nu corespunde întocmai cu hărțile publice ale zonei. Mai mult, este cunoscut că traseul folosit de Trump în Florida a fost modificat în ianuarie 2026, după descoperirea unui obiect suspect pe un aeroport.

Publicarea acestui videoclip vine pe fondul apelurilor conducerii iraniene la răzbunare pentru uciderea ayatollahului Ali Khamenei și a altor responsabili politici și militari iranieni care au murit în urma bombardamentelor americano-israeliene.

Dar Trump însuși a admis săptămâna trecută că Iranul ar putea încerca să-l asasineze, adăugând însă că, în eventualitatea în care s-ar întâmpla acest lucru, a ordonat deja Pentagonului să bombardeze Iranul cum nu s-a mai văzut vreodată.

'Sunt numărul unu pe lista Iranului cu cei de ucis', a spus președintele SUA într-un interviu. 'Am lăsat instrucțiuni (Pentagonului): dacă se întâmplă ceva, efectiv să-i bombardeze la niveluri cum nu s-a mai văzut niciodată înainte', a adăugat el.

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