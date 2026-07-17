6 locuri din lume unde nu ai vrea să fii dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Acestea sunt cele mai „fierbinți” zone de pe planetă

Publicat 17 iul. 2026, 23:37 Sursă The Express

Posibilitatea izbucnirii unui conflict mondial continuă să fie analizată de experți în securitate pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre marile puteri. Războiul din Ucraina este departe de a se încheia, Orientul Mijlociu rămâne o regiune extrem de instabilă, iar disputele dintre Statele Unite, China, Rusia și alți actori importanți alimentează temerile privind o eventuală escaladare.

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