6 locuri din lume unde nu ai vrea să fii dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Acestea sunt cele mai „fierbinți” zone de pe planetă

Posibilitatea izbucnirii unui conflict mondial continuă să fie analizată de experți în securitate pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre marile puteri. Războiul din Ucraina este departe de a se încheia, Orientul Mijlociu rămâne o regiune extrem de instabilă, iar disputele dintre Statele Unite, China, Rusia și alți actori importanți alimentează temerile privind o eventuală escaladare.
În acest context, o analiză publicată de presa britanică identifică șase dintre cele mai periculoase locuri din lume în eventualitatea unui al Treilea Război Mondial. Clasamentul nu reprezintă o predicție și nici nu sugerează că un conflict global este inevitabil, ci are la bază importanța strategică a unor state, infrastructura lor militară și implicarea în actualele crize internaționale.
Analiza ia în calcul principalele focare de tensiune
Autorii au evaluat mai mulți factori care ar putea transforma anumite țări în ținte prioritare într-un conflict de amploare. Printre aceștia se numără existența bazelor militare, infrastructura strategică, poziția geografică, apartenența la alianțe militare și implicarea directă sau indirectă în conflicte armate.
Potrivit analizei, aceste elemente pot face ca unele regiuni să fie mult mai expuse decât altele în cazul unei confruntări între marile puteri.
Statele Unite
Statele Unite ocupă un loc important pe această listă datorită rolului lor central în arhitectura de securitate mondială.
Cea mai mare putere militară a lumii dispune de baze militare răspândite pe întreg teritoriul și conduce sau participă la numeroase alianțe internaționale. Într-un scenariu extrem, infrastructura militară, centrele de comandă și obiectivele strategice americane ar putea deveni ținte prioritare.
Autorii subliniază că nivelul de risc ar varia de la o regiune la alta, însă implicarea aproape inevitabilă a Washingtonului într-un conflict global plasează Statele Unite printre cele mai expuse state.
Iran
Iranul este considerat unul dintre cele mai sensibile puncte de pe harta geopolitică actuală.
Conflictul cu Israelul și relațiile tensionate cu Statele Unite au făcut ca Teheranul să fie implicat în ultimii ani, direct sau indirect, în mai multe crize regionale. Poziția strategică și influența sa în Orientul Mijlociu îl transformă într-un actor-cheie în orice scenariu de escaladare.
Analiza arată că Iranul s-ar putea număra printre primele state afectate dacă actualele tensiuni ar degenera într-un conflict mondial.
Israel
Israelul se confruntă de ani de zile cu amenințări constante la adresa securității sale și continuă să fie vizat de atacuri cu rachete.
Țara dispune de unul dintre cele mai performante sisteme de apărare antiaeriană din lume, inclusiv Iron Dome, precum și de o rețea extinsă de adăposturi pentru populație. Cu toate acestea, autorii consideră că poziția sa în centrul conflictelor din Orientul Mijlociu îl menține printre statele cu cel mai ridicat grad de risc.
Chiar dacă sistemele defensive pot limita efectele unor atacuri, ele nu pot elimina pericolele generate de un conflict de amploare.
Rusia
Războiul declanșat în Ucraina continuă să fie unul dintre principalele focare de tensiune la nivel mondial.
Potrivit analizei, un eventual conflict direct între Rusia și state membre NATO ar modifica radical situația actuală și ar transforma teritoriul rus într-unul dintre principalele teatre de operațiuni.
Din acest motiv, Rusia este inclusă printre țările considerate cele mai expuse într-un scenariu al unui război mondial.
Coreea de Nord
Coreea de Nord rămâne una dintre cele mai imprevizibile puteri militare ale lumii.
Regimul de la Phenian continuă dezvoltarea programelor sale nucleare și balistice, în timp ce relațiile cu Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite sunt în continuare extrem de tensionate. În același timp, apropierea de Rusia și China îi conferă un rol important în actualul echilibru geopolitic.
Toate aceste elemente transformă Coreea de Nord într-un posibil punct de declanșare sau de extindere a unui conflict major.
Taiwan
Taiwanul este considerat de numeroși analiști unul dintre cele mai periculoase puncte fierbinți ale planetei.
Beijingul susține că insula face parte din teritoriul chinez și nu a exclus niciodată folosirea forței pentru reunificare. O eventuală operațiune militară împotriva Taiwanului ar putea determina o reacție rapidă din partea Statelor Unite și a altor aliați din regiune.
Acesta este motivul pentru care insula apare printre cele șase zone considerate cele mai vulnerabile într-un scenariu de conflict global.
Nu doar țara contează, ci și locul în care te afli
Autorii analizei atrag atenția că gradul de risc nu depinde exclusiv de statul în care locuiește o persoană.
Apropierea de baze militare, aeroporturi strategice, porturi, instalații nucleare sau centre de comandă poate crește semnificativ expunerea în cazul unui conflict de amploare.
Analiza a fost publicată de publicația britanică The Express și are la bază contextul geopolitic actual și evaluarea principalelor focare de tensiune existente în lume. Materialul reprezintă o analiză jurnalistică și nu o prognoză oficială privind izbucnirea unui al Treilea Război Mondial.