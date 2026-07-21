Copil pe trotinetă, la un pas să fie spulberat pe șosea

Publicat 21 iul. 2026, 21:02 Sursă Realitatea PLUS

Scene șocante la Timișoara. Un copil aflat pe trotinetă a fost la un pas să fie lovit de o mașină, după ce a traversat pe trecerea de pietoni, deși semaforul era pe culoarea roșie. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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