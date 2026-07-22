Scandal uriaș la Penitenciarul Giurgiu. Un deținut se zbate între viață și moarte după ce ar fi fost lovit de angajați

Un deținut de la Penitenciarul Giurgiu a ajuns în stare gravă la spital, după o intervenție a angajaților închisorii. Există suspiciuni că aceștia ar fi folosit prea multă forță, iar procurorii au deschis o anchetă.
Bărbatul este internat la Terapie Intensivă, iar medicii spun că starea lui este gravă și că nu pot spune deocamdată cum va evolua.
Incidentul a avut loc în Penitenciarul Giurgiu
Totul s-a întâmplat pe 19 iulie, în timpul unui incident în care deținutul ar fi agresat sau amenințat un angajat al penitenciarului. Personalul a intervenit pentru a-l opri, însă există suspiciuni că forța folosită a fost mai mare decât era necesar.
Administrația Națională a Penitenciarelor a fost informată despre caz a doua zi. Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu a fost sesizat și urmează să stabilească dacă au fost comise infracțiuni.
Imaginile de pe camere sunt verificate
ANP a cerut toate documentele legate de incident, dar și înregistrările de pe camerele de supraveghere și de pe camerele purtate de angajați în timpul intervenției. Primele imagini analizate arată că există motive serioase pentru continuarea verificărilor. O echipă de control a fost trimisă la Penitenciarul Giurgiu pentru a afla exact ce s-a întâmplat și cine este responsabil.
„Analiza preliminară a materialului video a evidențiat existența unor indicii privind utilizarea forței într-o manieră care impune verificări aprofundate, existând, totodată, suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracțiuni. În consecință, conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor a dispus, în regim de urgență, deplasarea la Penitenciarul Giurgiu a unei echipe multidisciplinare, sub coordonarea Inspecției Penitenciare, în vederea efectuării verificărilor administrative și a stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Persoana privată de libertate implicată în eveniment este internată în cadrul Secției de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. Potrivit informațiilor comunicate de personalul medical, prognosticul privind evoluția stării de sănătate este rezervat. Având în vedere gravitatea aspectelor constatate până în acest moment și pentru asigurarea desfășurării cu obiectivitate a verificărilor, personalul implicat a fost redistribuit în posturi care nu presupun contact direct cu persoanele private de libertate”, a transmis ANP.
Angajații implicați au fost mutați pe alte posturi
La nivelul conducerii Penitenciarului Giurgiu a fost depusă și o cerere de schimbare din funcție. Aceasta urmează să fie analizată de conducerea centrală a Administrației Naționale a Penitenciarelor. ANP anunță că va lua măsuri disciplinare și legale după încheierea verificărilor și după ce procurorii vor stabili ce s-a întâmplat.