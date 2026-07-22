Scandal uriaș la Penitenciarul Giurgiu. Un deținut se zbate între viață și moarte după ce ar fi fost lovit de angajați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 08:39

Un deținut de la Penitenciarul Giurgiu a ajuns în stare gravă la spital, după o intervenție a angajaților închisorii. Există suspiciuni că aceștia ar fi folosit prea multă forță, iar procurorii au deschis o anchetă.

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