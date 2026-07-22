Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Camion și microbuz, implicate într-un accident violent pe DN7. Un șofer a rămas prins între fiare
Accident grav pe DN7
Un accident grav a avut loc pe DN7, în localitatea Căpruța, județul Arad, unde un autocamion și un microbuz de marfă s-au ciocnit. În urma impactului, șoferul microbuzului a rămas prins între fiare și a fost găsit în stare de inconștiență.
Citește și
- 10:34Rheinmetall, reacție după ce a lipsit de la licitație. Compania susținută de Bolojan, în centrul unui nou scandal
- 08:39Scandal uriaș la Penitenciarul Giurgiu. Un deținut se zbate între viață și moarte după ce ar fi fost lovit de angajați
- 08:33Doi tineri de 19 ani au dispărut fără urmă. Ultimele lor lucruri, descoperite lângă râul Argeș
- 22:06Tânăr de 18 ani, salvat după ce a căzut într-un puț de 20 de metri în Iași. Victima a ajuns la spital cu multiple fracturi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News