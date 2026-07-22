Doi tineri de 19 ani au dispărut fără urmă. Ultimele lor lucruri, descoperite lângă râul Argeș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 08:33

Doi tineri de 19 ani sunt căutați de polițiști și pompieri după ce bicicleta cu care plecaseră, un telefon mobil și mai multe haine au fost găsite pe malul râului Argeș, în localitatea Ionești, județul Dâmbovița.

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