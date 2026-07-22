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Locale· 2 min citire
Doi tineri de 19 ani au dispărut fără urmă. Ultimele lor lucruri, descoperite lângă râul Argeș
Tineri dispăruți Argeș/ Sursa foto: DBonline.ro
Doi tineri de 19 ani sunt căutați de polițiști și pompieri după ce bicicleta cu care plecaseră, un telefon mobil și mai multe haine au fost găsite pe malul râului Argeș, în localitatea Ionești, județul Dâmbovița.
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