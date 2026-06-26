Cutremur puternic în Filipine. Seism de magnitudinea 6,7 în largul insulei Mindanao, la doar câteva săptămâni după tragedia soldată cu peste 80 de morți

Un nou cutremur puternic a zguduit Filipinele, după ce un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a produs în largul coastelor sudice ale țării. Mișcarea tectonică vine la mai puțin de trei săptămâni de la un alt cutremur devastator care a provocat zeci de victime și pagube importante în aceeași regiune.
Seismul s-a produs în apropierea insulei Mindanao
Potrivit Institutului American de Geofizică (USGS), cutremurul a avut magnitudinea de 6,7 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 65,7 kilometri.
Epicentrul a fost localizat la circa 21 de kilometri de orașul Sarangani, situat pe insula Mindanao, în sudul Filipinelor.
Specialiștii au precizat că, imediat după producerea seismului, nu a fost emisă nicio alertă de tsunami.
Martorii au simțit puternic mișcarea pământului
Locuitorii din apropierea epicentrului au declarat că seismul a fost resimțit intens, însă a avut o durată scurtă.
Un reprezentant al echipelor de intervenție din orașul Santa Maria a afirmat că mobilierul și obiectele din locuințe s-au mișcat în timpul cutremurului, însă până în prezent nu au fost raportate victime sau distrugeri semnificative.
Autoritățile continuă verificările în zonele afectate pentru a evalua eventualele pagube.
Regiunea fusese lovită recent de un cutremur devastator
Noul seism are loc la mai puțin de trei săptămâni după cutremurul cu magnitudinea 7,8 care a zguduit Filipinele în data de 8 iunie.
Atunci, numeroase clădiri s-au prăbușit, iar alunecările de teren provocate de mișcarea tectonică au dus la moartea a 81 de persoane și rănirea altor aproximativ 1.300. De asemenea, mii de locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele.
Filipine, una dintre cele mai active zone seismice din lume
Filipinele se află pe celebra Centură de Foc a Pacificului, una dintre cele mai active regiuni tectonice ale planetei.
Din acest motiv, cutremurele sunt frecvente, iar autoritățile mențin permanent sisteme de monitorizare și intervenție pentru a limita efectele unor astfel de dezastre naturale.
Deși seismul de vineri nu a provocat, până în acest moment, victime sau pagube majore, specialiștii continuă să monitorizeze activitatea seismică din zonă și recomandă populației să respecte măsurile de siguranță în cazul unor eventuale replici.