Cutremur puternic în Filipine. Seism de magnitudinea 6,7 în largul insulei Mindanao, la doar câteva săptămâni după tragedia soldată cu peste 80 de morți

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 iun. 2026, 18:12

Un nou cutremur puternic a zguduit Filipinele, după ce un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a produs în largul coastelor sudice ale țării. Mișcarea tectonică vine la mai puțin de trei săptămâni de la un alt cutremur devastator care a provocat zeci de victime și pagube importante în aceeași regiune.

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