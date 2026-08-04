Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe. Două persoane au ajuns la spital, zeci de locatari s-au evacuat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 12:14

Două persoane au fost transportate la spital după un incendiu izbucnit marți dimineață într-un apartament din municipiul Sfântu Gheorghe. Flăcările au afectat și locuințele învecinate, iar peste 30 de persoane s-au autoevacuat din imobil.

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