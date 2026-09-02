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Economie· 1 min citire

Pesimism la cote maxime în Europa. Directorii financiari au cele mai sumbre estimări din ultimii 4 ani – STUDIU

Pesimism in mediul economic

Pesimism in mediul economic

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 2 sept. 2026, 11:03

Pesimismul directorilor financiari din Europa a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arată un studiu Deloitte. Amplificarea tensiunilor geopolitice, presiunea pe marjele de profit și creșterea costurilor cu energia au deteriorat puternic încrederea în evoluția financiară a companiilor europene.

Potrivit studiului Deloitte European CFO Survey Spring 2026, 48% dintre CFO spun că sunt mai puțin optimiști față de acum trei luni, un salt dramatic față de 25% în toamna lui 2025. Este cel mai mare nivel de pesimism înregistrat de la criza energetică și blocajele din lanțurile de aprovizionare generate de războiul din Ucraina, în 2022.

Riscurile geopolitice au devenit principala preocupare a directorilor financiari, depășind temerile legate de evoluția economică. Cele mai mari presiuni vin din șocurile de pe piața energiei, escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu și riscurile privind aprovizionarea cu materiale critice. În ultimii doi ani, 42% dintre companii au raportat scăderea profitabilității din cauza costurilor energetice.

În plus, 48% dintre CFO se așteaptă ca tensiunile din Orientul Mijlociu să afecteze negativ marjele și investițiile în următoarele 12 luni. Deși peste jumătate dintre directorii financiari estimează creșteri ale veniturilor, impredictibilitatea și presiunea costurilor determină companiile să își schimbe strategiile de business.

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