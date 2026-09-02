Pesimism la cote maxime în Europa. Directorii financiari au cele mai sumbre estimări din ultimii 4 ani – STUDIU

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 2 sept. 2026, 11:03

Pesimismul directorilor financiari din Europa a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arată un studiu Deloitte. Amplificarea tensiunilor geopolitice, presiunea pe marjele de profit și creșterea costurilor cu energia au deteriorat puternic încrederea în evoluția financiară a companiilor europene.

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