În timp ce Bolojan pune noi poveri pe români, Grecia taie prețurile la alimente și rechizite. Reduceri de peste 30% la unele produse

Publicat 2 sept. 2026, 09:05 Sursă Realitatea PLUS

Grecia a lansat un program care aduce reduceri la 1.740 de produse, de la alimente și carne până la rechizite școlare. În România, în schimb, populația continuă să resimtă scumpirile, după majorări de taxe și eliminarea plafonării la energie, potrivit Realitatea PLUS.

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