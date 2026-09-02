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Economie· 2 min citire

Protest la Carfil Brașov: Angajații cer salariile restante și se tem de concedieri, în timp ce directorul este în concediu

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 09:37
Actualizat2 sept. 2026, 10:46

Zeci de angajați ai companiei de stat Carfil Brașov, parte a Romarm, au întrerupt din nou lucrul, miercuri dimineață, nemulțumiți de neplata drepturilor salariale și de viitorul incert al unității. Oamenii spun că situația a devenit critică, în condițiile în care programul de lucru a fost redus, comenzile lipsesc, iar restructurările sunt tot mai probabile. În tot acest timp, directorul întreprinderii se află în concediu de odihnă. Oamenii îl acuză și pe ministrul Apărării, Radu Miruță, că nu a inclus unitatea în Programul SAFE.

Protestele nu sunt noi: angajații au ieșit în curtea fabricii în repetate rânduri în ultimele săptămâni, după ce plățile au întârziat, iar bonurile de masă și voucherele de vacanță nu au fost acordate. În unele zile, oamenii au refuzat să reia lucrul până la clarificarea situației salariale.

Directorul le cere „răbdare”… din concediu

Situația a escaladat după ce directorul general Mircea Tanțău le-a transmis angajaților, din concediu, să „aibă răbdare încă două luni”, promițând că va încerca să obțină noi comenzi care să țină fabrica pe linia de plutire până la finalul anului. Mesajul a stârnit indignare, în condițiile în care oamenii nu își pot acoperi cheltuielile de zi cu zi.

Protest la fabrica de armament Carfil Brașov. Oamenii au întrerupt lucrul pentru că nu au fost plătiți

Angajații spun că nu mai pot aștepta „încă două luni”, având în vedere că restanțele salariale și lipsa comenzilor îi împing spre disponibilizări. Mulți se tem că vor fi trecuți pe listele de restructurări anunțate deja de conducere.

Angajații se tem că vor fi concediați

Pe fondul problemelor financiare, conducerea ia în calcul restructurarea a 150 de angajați, în special persoane care cumulează pensia cu salariul, dar și salariați cu abateri disciplinare sau cu al doilea job. Oamenii spun însă că nu există garanții că disponibilizările nu vor fi extinse.

Carfil este una dintre companiile din industria de apărare, cunoscută pentru producția de drone militare. Cu toate acestea, blocajele financiare, lipsa comenzilor și întârzierile la plățile externe au dus la o criză profundă, care afectează sute de angați.

Greva spontană la Carfil Brașov. Angajații cer salariile restante VIDEO

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