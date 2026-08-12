Ambasada Rusiei la București acuză România că nu poate demonstra originea dronelor. ”Ni s-au arătat bucăți de polistiren”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:50

Ambasada Rusiei la București susține că autoritățile române nu au prezentat dovezi concludente privind originea dronelor care au pătruns în spațiul aerian al României, subliniind că ambasadorului rus Vladimir Lipaev i-ar fi fost arătate doar „bucăți de polistiren”, prezentate drept resturi ale unor aparate fără pilot, potrivit TASS.

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