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Extern· 1 min citire
Tragedie în Japonia: patru muncitori loviți mortal de un tren
Accident feroviar
Publicat20 aug. 2026, 20:20
SursăRealitatea PLUS
Patru muncitori au murit, după ce au fost loviți în plin de un tren expres, într-o stație de tren la nord de Tokyo. Cei patru bărbați pulverizau erbicid și curățau buruienile de pe șine. Detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!
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