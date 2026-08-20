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Tragedie în Japonia: patru muncitori loviți mortal de un tren

Accident feroviar

Accident feroviar

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 aug. 2026, 20:20
SursăRealitatea PLUS

Patru muncitori au murit, după ce au fost loviți în plin de un tren expres, într-o stație de tren la nord de Tokyo. Cei patru bărbați pulverizau erbicid și curățau buruienile de pe șine. Detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

Accident feroviar în Japonia

La sosirea echipajelor de urgență trei dintre muncitori erau blocați sub tren, iar unul fusese proiectat pe peron.

Toți au fost transportați la spital în stare unde s-a constatat decesul.

Nici unul dintre cei 50 de pasageri aflați la bordul trenului nu au fost răniți, aceștia au auzit doar un zgomot ciudat la frânare.

Poliția a deschis o anchetă deoarece regulamentele stricte din Japonia impun prezența obligatorie a unui supraveghetor.

Accidentul este unul extrem de rar pentru Japonia o țară cunoscută la nivel global pentru siguranța rețelei sale feroviare.

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