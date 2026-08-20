Tragedie în Japonia: patru muncitori loviți mortal de un tren

Publicat 20 aug. 2026, 20:20 Sursă Realitatea PLUS

Patru muncitori au murit, după ce au fost loviți în plin de un tren expres, într-o stație de tren la nord de Tokyo. Cei patru bărbați pulverizau erbicid și curățau buruienile de pe șine. Detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

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