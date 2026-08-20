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Bulgaria reduce producția centralei nucleare de la Kozlodui. Nivelul critic al Dunării afectează răcirea unuia dintre reactoare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 21:13

Bulgaria va reduce cu 120 de megawați capacitatea unuia dintre cele două reactoare funcționale ale centralei nucleare de la Kozlodui, unitate care asigură peste o treime din necesarul de energie electrică al țării, a anunțat joi Ministerul Energiei de la Sofia, citat de AFP.

Scăderea record a Dunării impune reducerea capacității centralei nucleare

Decizia a fost luată din cauza scăderii ”fără precedent și critice” a nivelului Dunării, apa fluviului fiind necesară pentru răcirea reactoarelor.

Reducerea capacității are rolul de a ”garanta funcționarea în siguranță” a centralei.

Ministerul precizează că prognozele hidrologice în amonte de centrală ”continuă să indice o tendință de scădere” a cotelor apelor fluviului.

Este pentru prima oară în cei 52 de ani de exploatare a centralei când condițiile meteorologice și hidrologice extreme impun o astfel de măsură.

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