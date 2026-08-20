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Extern· 1 min citire
Bulgaria reduce producția centralei nucleare de la Kozlodui. Nivelul critic al Dunării afectează răcirea unuia dintre reactoare
FOTO: Arhivă
Bulgaria va reduce cu 120 de megawați capacitatea unuia dintre cele două reactoare funcționale ale centralei nucleare de la Kozlodui, unitate care asigură peste o treime din necesarul de energie electrică al țării, a anunțat joi Ministerul Energiei de la Sofia, citat de AFP.
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