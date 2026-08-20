Panică într-un metrou din China: zeci de țipari au ajuns printre pasageri. Cum s-a transformat călătoria într-un adevărat coșmar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 aug. 2026, 22:50

O călătorie obișnuită cu metroul s-a transformat într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film de groază pentru pasagerii unei garnituri din Nanjing, China. Zeci de țipari vii s-au împrăștiat pe podeaua unui vagon după ce recipientele în care erau transportați s-au răsturnat. Călătorii au fost nevoiți să intervină pentru a recupera animalele acvatice care se strecurau rapid sub scaune.

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