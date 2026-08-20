Panică într-un metrou din China: zeci de țipari au ajuns printre pasageri. Cum s-a transformat călătoria într-un adevărat coșmar

O călătorie obișnuită cu metroul s-a transformat într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film de groază pentru pasagerii unei garnituri din Nanjing, China. Zeci de țipari vii s-au împrăștiat pe podeaua unui vagon după ce recipientele în care erau transportați s-au răsturnat. Călătorii au fost nevoiți să intervină pentru a recupera animalele acvatice care se strecurau rapid sub scaune.
Un incident neobișnuit a avut loc pe 17 august 2026, pe linia 2 a metroului din Nanjing. Pasagerii au avut parte de o surpriză pe care cu siguranță nu o vor uita prea curând: zeci de țipari vii au ajuns liberi în interiorul unui vagon aglomerat.
Animalele erau transportate în recipiente, însă acestea s-au răsturnat în timpul călătoriei, iar țiparii au început să se răspândească rapid pe podea.
Pasagerii au încercat să prindă țiparii cu mâinile goale
Imaginile filmate în timpul incidentului arată mai mulți călători aplecați și încercând să captureze țiparii înainte ca aceștia să dispară în locurile greu accesibile ale vagonului.
Misiunea s-a dovedit complicată. Țiparii se deplasau cu viteză și alunecau cu ușurință, reușind să se strecoare inclusiv sub scaune și în spațiile înguste.
Unii dintre pasageri au încercat să îi prindă direct cu mâinile și să îi introducă înapoi în recipiente. În același timp, alți călători au preferat să filmeze momentul cu telefoanele mobile.
După mai multe încercări, pasagerii au reușit în cele din urmă să captureze țiparii și să elibereze podeaua vagonului.
Cum au ajuns țiparii în metrou
Incidentul a atras atenția și asupra regulilor privind transportul produselor acvatice în metroul din Nanjing.
Reprezentanții sistemului de transport au explicat că produsele acvatice proaspete, inclusiv peștele viu și țiparii, pot fi transportate în anumite condiții. Acestea trebuie ambalate corespunzător și depozitate în recipiente bine închise, astfel încât să nu existe riscul ca animalele sau apa să ajungă în spațiile destinate pasagerilor.
Totuși, personalul metroului poate decide dacă permite accesul unui pasager care transportă astfel de produse, în funcție de situația concretă și de modul în care acestea sunt ambalate.
Ce animale sunt interzise în metroul din Nanjing
Regulamentul transportului public prevede restricții pentru anumite categorii de animale.
Transportul păsărilor de curte vii, precum și al animalelor de companie, inclusiv câini și pisici, este interzis în metrou.
În schimb, peștii vii și alte produse acvatice nu sunt menționați în mod explicit în categoria bunurilor interzise, ceea ce explică de ce țiparii au putut fi aduși în garnitură.