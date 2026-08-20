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Extern· 2 min citire
Fenomen meteo rar în Grecia. Insulele Ciclade, învăluite într-o ceață ciudată-VIDEO
FOTO: Arhivă
Un strat dens de ceață a învăluit, miercuri, mai multe insule grecești din arhipelagul Cicladelor, oferind un peisaj neobișnuit pentru luna august și provocând numeroase reacții și speculații cu privire la originea fenomenului, relatează joi presa elenă, citată de AFP.
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