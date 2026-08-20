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Fenomen meteo rar în Grecia. Insulele Ciclade, învăluite într-o ceață ciudată-VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 22:45

Un strat dens de ceață a învăluit, miercuri, mai multe insule grecești din arhipelagul Cicladelor, oferind un peisaj neobișnuit pentru luna august și provocând numeroase reacții și speculații cu privire la originea fenomenului, relatează joi presa elenă, citată de AFP.

Ceață neobișnuită în plină vară, în insulele Ciclade

Televiziunea publică ERT a difuzat imagini cu această ceață marină care învăluia insulele din Marea Egee și cu feriboturile care se afundau într-o pâclă densă, la doi pași de plajele aglomerate de turiști în costume de baie. Preluate de numeroase mass-media și pe rețelele sociale, aceste imagini aduceau mai degrabă cu un peisaj de iarnă sau cu un film de science-fiction decât cu vara mediteraneană și căldura ei.

Ceața a fost deosebit de densă în unele locuri, în special la Kimolos. Un spectacol similar a fost observat și pe alte insule din Ciclade, precum Paros, Antiparos, Folegandros, Milos și Ios, potrivit presei, care vorbește despre scene „impresionante”.

„Apariția acestei ceți marine în Ciclade constituie un fenomen relativ rar în plină lună august”, a confirmat joi meteorologul grec Theodoros Kolydas.

De ce a apărut ceața marină în Ciclade

Acest fenomen s-ar explica prin combinația dintre „aerul foarte umed și, local, mai cald din regiune, deasupra unei mări mai reci decât de obicei, la aproximativ 23-24 de grade Celsius”, provocând „condensarea și formarea unei cețe de advecție”, potrivit lui Theodoros Kolydas, directorul departamentului de hidrometeorologie al Universității Democrit din Tracia.

Theodoros Kolydas a subliniat că nu este vorba despre fenomenul „sea smoke”, care necesită aer rece care trece peste o mare semnificativ mai caldă. În Ciclade „s-a întâmplat practic exact opusul: aerul foarte umed și, pe alocuri, mai cald a fost transportat peste o mare relativ răcoroasă, cu temperatura de 23–24 °C”.

Joi, odată cu intensificarea vântului, fenomenul era deja mult mai puțin vizibil.



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