Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Anchetă FBI la New York: O femeie care susținea ISIS, arestată înainte de un atac plănuit asupra Capitoliului

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 aug. 2026, 22:47

O americancă de 35 de ani din statul New York riscă ani grei de închisoare după ce a fost pusă sub acuzare de procurorii federali pentru sprijinirea unei organizații teroriste străine. Anchetatorii susțin că femeia intenționa să comită un atentat cu bombă asupra Capitoliului din orașul Albany, inspirat de ideologia grupării ISIS.

O americancă de 35 de ani din statul New York riscă ani grei de închisoare după ce a fost pusă sub acuzare de procurorii federali pentru sprijinirea unei organizații teroriste străine. Anchetatorii susțin că femeia intenționa să comită un atentat cu bombă asupra Capitoliului din orașul Albany, inspirat de ideologia grupării ISIS.

Filajul FBI și detaliile planului terorist

Conform actului de acuzare depus la Curtea Districtuală din New York, suspecta, identificată drept Jessica Bowie, intrase de mai mult timp în atenția serviciilor secrete din cauza activității sale din mediul online:

  • Radicalizarea și propaganda: Convertită la islam în urmă cu cinci ani, femeia folosea identități fictive pe rețelele sociale pentru a distribui mesaje extremiste. Deși platformele îi suspendau frecvent conturile, aceasta crea rapid altele noi.

  • Infiltrarea agentului sub acoperire: În perioada iulie-august, Bowie a intrat în legătură cu o sursă confidențială a FBI-ului pe care o credea intermediar al grupării ISIS. Femeia i-a cerut acesteia instrucțiuni clare și sprijin pentru fabricarea de explozibili.

  • Apropierea de țintă: Clădirea Capitoliului din Albany se afla la mai puțin de trei kilometri de locuința suspectei. Aceasta le-a declarat anchetatorilor sub acoperire că își dorea să atace instituția pentru a-i pedepsi pe „dușmanii Domnului”.

  • Planul de fugă: Suspecta le-a transmis contactelor sale că intenționa să scape după explozie, oferindu-se să organizeze atacuri suplimentare dacă reușea să părăsească zona în siguranță.

Procesul judiciar este în derulare, iar vina femeii urmează să fie stabilită de instanța de judecată în baza probelor strânse de FBI.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

adept ISISatac isisatentat isis

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe