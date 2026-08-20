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Extern· 2 min citire
Anchetă FBI la New York: O femeie care susținea ISIS, arestată înainte de un atac plănuit asupra Capitoliului
Foto/Profimedia
O americancă de 35 de ani din statul New York riscă ani grei de închisoare după ce a fost pusă sub acuzare de procurorii federali pentru sprijinirea unei organizații teroriste străine. Anchetatorii susțin că femeia intenționa să comită un atentat cu bombă asupra Capitoliului din orașul Albany, inspirat de ideologia grupării ISIS.
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