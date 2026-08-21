Traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a înjumătățit: doar șapte nave comerciale au tranzitat ruta strategică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 08:10

Traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus joi la jumătate față de ziua precedentă, pe fondul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu și al îngrijorărilor privind siguranța navigației.

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