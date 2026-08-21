Traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a înjumătățit: doar șapte nave comerciale au tranzitat ruta strategică

Traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus joi la jumătate față de ziua precedentă, pe fondul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu și al îngrijorărilor privind siguranța navigației.
Datele preliminare ale companiei de analiză maritimă Kpler, citate de Reuters, arată că doar șapte nave de marfă au traversat ruta strategică, comparativ cu 14 nave miercuri.
Doar șapte nave comerciale au traversat strâmtoarea
Dintre cele șapte nave înregistrate joi, patru au intrat în zona Strâmtorii Ormuz, iar trei au ieșit din aceasta. Scăderea traficului vine într-un moment sensibil pentru transporturile maritime și piața energiei, în condițiile în care negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran nu au înregistrat progrese.
Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru comerțul energetic. Înainte de escaladarea conflictului, aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitau această zonă, care leagă Golful Persic de Golful Oman și Oceanul Indian.
Fără petroliere VLCC și nave LNG
Datele Kpler indică faptul că printre navele care au trecut joi prin strâmtoare nu s-a aflat niciun petrolier de tip VLCC, categorie utilizată pentru transporturi foarte mari de țiței. Totodată, nu a fost raportată nicio navă specializată în transportul gazelor naturale lichefiate.
Absența acestor transporturi este importantă pentru piețele internaționale, având în vedere rolul esențial al Strâmtorii Ormuz în livrările de petrol și gaze din statele Golfului către consumatorii din Asia, Europa și alte regiuni.
O navă cu propan și butan a ieșit din zonă
În pofida reducerii generale a traficului, o navă de mari dimensiuni care transporta propan și butan a reușit să iasă joi din Strâmtoarea Ormuz. Potrivit datelor Kpler, aceasta a utilizat ruta apropiată de țărmul iranian.
Evoluția este monitorizată atent de companiile de transport, operatorii energetici și investitori. O perturbare prelungită a navigației prin Strâmtoarea Ormuz ar putea afecta aprovizionarea mondială cu petrol și gaze, cu efecte directe asupra prețurilor energiei și costurilor de transport.
Situația rămâne incertă, în timp ce lipsa unui acord între Washington și Teheran menține riscurile de securitate ridicate pentru navele comerciale care operează în regiune.