SUA pregătesc „cele mai dure sancțiuni din istorie” împotriva Iranului: anunțul făcut de Șeful Trezoreriei: „O lovitură dublă!”

Statele Unite pregătesc un pachet fără precedent de sancțiuni împotriva Iranului, într-o încercare de a evita reluarea operațiunilor militare de amploare. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, susține că presiunea economică maximă ar putea forța Teheranul să cedeze, în timp ce Donald Trump amenință inclusiv țările care sprijină Iranul. Tensiunile au împins prețurile petrolului la cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni.
Bessent anunță o lovitură dublă împotriva Iranului
Scott Bessent a anunțat că va prezenta luni, într-o conferință de presă, detaliile noului pachet de sancțiuni. Măsurile economice vor fi aplicate împreună cu blocada navală americană instituită în aprilie și suspendată temporar, timp de o lună, la jumătatea lui iunie. „Este o lovitură dublă. Avem blocada (asupra Iranului) și vom impune cele mai dure sancțiuni din istorie”, a declarat șeful Trezoreriei SUA.
Washingtonul speră că presiunea financiară va reduce riscul revenirii la un conflict militar extins. Bessent consideră că izolarea economică a Iranului ar putea avea efecte mai puternice decât o nouă operațiune armată de amploare. „Dacă exercităm presiune economică maximă, asta înseamnă că, probabil, nu va avea loc o reluare a conflictului la scară largă”, a explicat acesta.
Petrolul a ajuns la maximul ultimelor trei săptămâni
Prețurile petrolului au crescut joi, după amenințările americane privind impunerea unor sancțiuni financiare mai severe. Conflictul, care durează de aproape șase luni, a blocat milioane de barili de petrol din Orientul Mijlociu și a amplificat temerile privind aprovizionarea. Bessent s-a declarat surprins de reacția imediată a piețelor, afirmând că nu este sigur de ce prețurile au crescut atât de rapid după anunț.
Statele Unite și Iranul au anunțat două acorduri de încetare a focului, în aprilie și iunie, care urmăreau inclusiv restabilirea liberei circulații prin Strâmtoarea Ormuz. Ambele înțelegeri s-au destrămat însă rapid, fără să ducă la încheierea conflictului. Noul plan al Washingtonului mută din nou presiunea din zona militară către economie, deși blocada navală rămâne în vigoare, conform Reuters.
Iranul denunță un act de terorism economic
Iranul se confruntă cu sancțiuni economice severe aproape fără întrerupere de la Revoluția Islamică din 1979. Autoritățile de la Teheran condamnă noile măsuri comerciale și financiare pregătite de Washington, pe care le consideră o formă de terorism economic. Guvernul iranian susține că presiunile nu vor slăbi hotărârea populației de a apăra independența, demnitatea și suveranitatea țării.
Bessent merge însă mai departe și afirmă că sancțiunile și blocada ar putea provoca prăbușirea conducerii de la Teheran. „Măsura va da roade în Iran și vom dărâma acest regim. Este timpul ca aliații noștri și restul lumii să ia o decizie”, a declarat oficialul american. Mesajul arată că Washingtonul urmărește nu doar schimbarea comportamentului Iranului, ci exercitarea unei presiuni directe asupra regimului.
China, prinsă în centrul amenințărilor americane
China cumpără peste 80% din petrolul exportat de Iran, potrivit datelor din 2025, și ar putea deveni principala țintă a sancțiunilor secundare. O confruntare economică mai puternică între Washington și Beijing ar putea provoca însă represalii, în condițiile în care China este un exportator major către Statele Unite și controlează o parte importantă a pieței mineralelor rare. Bessent a evitat să spună dacă SUA vor sancționa direct Beijingul și a precizat că asemenea discuții ar trebui purtate în privat.
Secretarul Trezoreriei a atras atenția că aproximativ jumătate din energia folosită de China provine din zona Golfului. În opinia sa, Beijingul ar avea de câștigat dacă s-ar alinia politicii americane față de Iran. China respinge însă această strategie și susține că sancțiunile și presiunea nu ajută la rezolvarea conflictului, cerând părților implicate să acționeze responsabil și să caute o soluție politică și diplomatică.
Trump amenință toate statele care ajută Iranul
Donald Trump a promis un război economic și o izolare la o scară fără precedent, fără să prezinte deocamdată măsurile concrete. Avertismentul nu vizează doar adversarii Statelor Unite, ci s-ar putea extinde și asupra unor aliați americani care au contribuit la medierea negocierilor de pace. Președintele american a amenințat cu sancțiuni orice stat care permite instituțiilor financiare, companiilor, aeroporturilor sau entităților guvernamentale să ofere sprijin Iranului.
Trump se confruntă cu presiuni interne tot mai mari din cauza războiului și a prețurilor ridicate la combustibil. Scăderea popularității riscă să afecteze partidul său la alegerile pentru Congres din luna noiembrie. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, consideră că amenințările sunt folosite pentru a distrage atenția americanilor de la datoria record și de la creșterea dobânzilor din Statele Unite.
Unele dintre amenințările anunțate anterior de Donald Trump nu au fost puse în aplicare în forma în care au fost prezentate inițial. Deocamdată, nu este clar ce țări vor fi vizate, ce sancțiuni vor intra în vigoare și cât de departe este pregătit Washingtonul să meargă împotriva Chinei. Detaliile promise de Scott Bessent pentru luni ar trebui să clarifice amploarea noului război economic.