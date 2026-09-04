Drona rusească, descoperită pe o insulă din Finlanda. Poliția de Frontieră încearcă să afle cum a ajuns în țară

Publicat 4 sept. 2026, 11:05 Actualizat 4 sept. 2026, 11:06

O dronă de recunoaștere Geoscan 701, fabricată în Rusia, a fost descoperită pe o insulă finlandeză aflată la aproximativ 50 de kilometri de Helsinki. Poliția de Frontieră investighează circumstanțele în care aparatul a ajuns pe teritoriul țării.

Distribuie articolul