Drona rusească, descoperită pe o insulă din Finlanda. Poliția de Frontieră încearcă să afle cum a ajuns în țară

O dronă de recunoaștere Geoscan 701, fabricată în Rusia, a fost descoperită pe o insulă finlandeză aflată la aproximativ 50 de kilometri de Helsinki. Poliția de Frontieră investighează circumstanțele în care aparatul a ajuns pe teritoriul țării.
Drona a fost găsită pe o plajă stâncoasă
Aparatul de zbor a fost descoperit marți după-amiază pe insula Pellinge. Un localnic a observat drona pe o plajă stâncoasă și a alertat autoritățile.
Poliția de Frontieră finlandeză a anunțat vineri că este vorba despre o dronă de recunoaștere Geoscan 701, un model produs în Rusia. Aparatul este unul cu aripi fixe și are o lungime de câțiva metri.
Identificarea producătorului nu permite însă stabilirea originii misiunii. Autoritățile finlandeze precizează că acest tip de dronă este utilizat atât de agenții ale statului, cât și de entități civile.
„Acest model este utilizat atât de agențiile statului, cât și de entitățile civile, așa că în acest moment nu este posibil să se confirme utilizarea preconizată a dispozitivului, nici țara sau entitatea care îl utilizează”, a declarat Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă.
Finlanda anchetează o posibilă încălcare a teritoriului
Poliția de Frontieră a început o investigație împreună cu alte autorități pentru a determina circumstanțele în care drona a ajuns în Finlanda.
Anchetatorii încearcă să stabilească unde s-a aflat aparatul înainte de a ajunge pe insula Pellinge, când a intrat pe teritoriul finlandez și în ce împrejurări a ajuns pe plajă. Investigația vizează inclusiv posibilitatea unei încălcări a integrității teritoriale a Finlandei.
Instituția a precizat că nu va oferi în această etapă alte detalii despre caracteristicile dronei sau despre eventualele observații făcute în timpul verificărilor, pentru a nu afecta ancheta.
Drona ar fi putut ajunge pe insulă după ce s-a prăbușit în mare
Presa locală relatează că anchetatorii iau în calcul scenariul în care aparatul s-ar fi prăbușit în mare și ar fi fost ulterior purtat de apă până la țărm.
Această ipoteză este susținută de urmele de umezeală observate pe dronă. În acest caz, aparatul ar fi putut pluti în derivă până la plaja de pe insula Pellinge.
Finlanda a raportat și alte incidente aeriene
Finlanda este membră NATO din 2023 și s-a confruntat în acest an cu mai multe incidente privind încălcarea spațiului său aerian.
Printre aparatele implicate s-au numărat atât drone ucrainene, cât și aeronave militare rusești. Unele dintre dronele ucrainene au fost lansate de Kiev în cadrul unor atacuri asupra unor obiective rusești din apropierea Mării Baltice.
În anumite cazuri, dronele și-au deviat traiectoria și au ajuns pe teritoriul Finlandei, unde s-au prăbușit fără să provoace pagube.