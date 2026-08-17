Bolojan pune tunurile pe stadioanele construite în localități fără echipe de fotbal. „Niciodată nu va umple cu public un stadion”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:26

Premierul Ilie Bolojan a criticat din nou modul în care au fost decise și finanțate unele investiții în infrastructura sportivă, susținând că statul a alocat sume importante pentru proiecte care nu răspund întotdeauna nevoilor reale ale comunităților.

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