Ștefan Radu Oprea îl atacă pe Bolojan în scandalul întâlnirii cu șefa CCR: „Cât de disperat e să nu-l piardă pe Fritz!”

Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea a intrat în forță în scandalul provocat de presupusa întâlnire dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Acesta îl acuză pe premierul demis că ar încerca să-l protejeze pe Dominic Fritz și să-l păstreze la conducerea USR
Oprea susține că Bolojan a mers personal la Senat pentru a urmări votul asupra legii ANI, deși nu mai trecuse pe acolo de când ajunsese la Palatul Victoria. Ștefan Radu Oprea este senator PSD de Prahova din aprilie 2026.
„Cât de disperat e Ilie Bolojan să nu-l piardă pe Fritz de la șefia USR!”, și-a început Oprea atacul. Senatorul PSD susține că Bolojan se teme că nu va mai găsi la conducerea USR un politician la fel de „obedient”, care să-i pună partidul la dispoziție. El leagă păstrarea lui Dominic Fritz la șefia USR de presupusele planuri politice ale lui Bolojan pentru anul 2028. Mai mult, Oprea îl acuză că ar fi pus această miză politică înaintea riscului ca România să piardă 770 de milioane de euro din fondurile europene.
Oprea îl acuză pe Bolojan că a sfidat democrația
Atacul merge mai departe și ajunge direct la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Oprea susține că discuția ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, într-un moment în care CCR urma să analizeze legea ANI. Potrivit senatorului PSD, Simina Tănăsescu era judecătorul raportor în acest dosar. El descrie întâlnirea drept o sfidare a „oricărei urme de bun simț, a democrației și a românilor”.
Ștefan Radu Oprea îi atacă și pe susținătorii PNL și USR care au protestat în trecut sub sloganul „Fără penali în funcții publice”. Senatorul îi întreabă de ce nu mai reacționează acum și dacă principiile lor funcționează doar atunci când le este convenabil. El sugerează că tăcerea acestora ar fi legată de faptul că scandalul îi vizează chiar pe liderii pe care îi susțin. „Cumva principiile și valorile voastre nu există? Sau sunt selective?”, a scris Oprea.