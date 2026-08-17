Ștefan Radu Oprea îl atacă pe Bolojan în scandalul întâlnirii cu șefa CCR: „Cât de disperat e să nu-l piardă pe Fritz!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 11:32

Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea a intrat în forță în scandalul provocat de presupusa întâlnire dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Acesta îl acuză pe premierul demis că ar încerca să-l protejeze pe Dominic Fritz și să-l păstreze la conducerea USR

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