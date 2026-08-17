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Politica· 2 min citire
Mohammad Murad (AUR), apel către Sorin Grindeanu: Sunteți gata să salvăm economia?
Deputatul AUR Mohammad Murad
Publicat17 aug. 2026, 13:48
SursăRealitate Plus
Omul de afaceri și deputatul AUR Mohammad Murad lansează un apel fără precedent pentru salvarea României din criza economică fără precedent în care a împins-o guvernul Bolojan, mai ales prin conducerea țării din poziția de interimat. Murad i-a cerut direct liderului PSD Sorin Grindeanu să pună umarul la constituirea unei Celule de Criză pentru Economie și Capitalul Românesc.
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