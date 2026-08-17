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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu, reacție dură după întâlnirea Tănăsescu–Bolojan: „CCR a devenit un instrument politic”

Senatoruș Petrișor Peiu

Senatoruș Petrișor Peiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 11:27

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, critică în termeni extrem de duri modul în care șefa CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan au explicat întâlnirea lor. Peiu susține că ambiguitatea discuției „alimentează neîncrederea în instituțiile statului”.

Potrivit lui Peiu, „modul ambiguu în care Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan se referă la discuția lor nu face decât să justifice neîncrederea în principalele instituții ale statului. O asemenea opacitate nu este acceptabilă într-o democrație funcțională”.

El afirmă că situația arată o degradare profundă a rolului Curții Constituționale:
„Curtea Constituțională se dovedește a fi doar un biet instrument politic, la dispoziția partidului care a numit judecătorii. În loc să fie garantul echilibrului constituțional, CCR devine parte a jocului politic”, a mai afirmat senatorul AUR.

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