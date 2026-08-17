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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu, reacție dură după întâlnirea Tănăsescu–Bolojan: „CCR a devenit un instrument politic”
Senatoruș Petrișor Peiu
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, critică în termeni extrem de duri modul în care șefa CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan au explicat întâlnirea lor. Peiu susține că ambiguitatea discuției „alimentează neîncrederea în instituțiile statului”.
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