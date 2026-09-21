Scumpirea gazelor ar putea împinge mai rapid inflația în zona euro. BCE explică de ce electricitatea ar putea fi mai puțin afectată

Creșterea puternică a prețurilor la gaze s-ar putea transmite mai rapid în inflația din zona euro decât în trecut, avertizează BCE. În schimb, facturile la electricitate ar putea resimți mai puțin șocul, pe măsură ce energia regenerabilă ocupă un loc tot mai important în producția europeană.
Creșterea prețurilor gazelor în Europa ar putea alimenta mai rapid inflația din zona euro decât în trecut, pe măsură ce modificările de pe piața angro ajung într-un timp mai scurt în prețurile plătite de consumatori. Banca Centrală Europeană estimează însă că impactul asupra electricității ar putea fi mai redus, datorită ponderii tot mai mari a surselor regenerabile în producția de energie.
Prețurile angro la gaze naturale au crescut cu peste 140% față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile în care războiul din Iran a limitat oferta globală, iar nivelul redus al gazelor stocate în Europa amplifică riscul unor noi scumpiri.
Scumpirea gazelor se transmite mai repede către consumatori
Piețele europene ale gazelor naturale au devenit treptat mai flexibile după declanșarea războiului dintre Rusia și Ucraina, în 2022, care a redus livrările de gaze. Contractele pe perioade mai scurte și prețurile mai flexibile fac acum ca schimbările de pe piața angro să ajungă mai repede în facturile consumatorilor.
Un sondaj realizat de băncile centrale din statele membre arată că, în mai mult de jumătate dintre țările din zona euro, modificările prețurilor angro la gaze se reflectă în inflația gazelor într-un interval de una până la trei luni. Perioada este mai scurtă decât cea înregistrată în 2022.
În aproximativ 10% dintre țări, transmiterea creșterilor de preț durează între patru și șase luni, iar într-o treime dintre state efectele apar într-un interval de șapte până la 12 luni, conform Reuters.
BCE: Tot mai puține țări resimt scumpirile abia după un an
Una dintre cele mai importante schimbări observate de BCE este reducerea puternică a numărului de state în care evoluțiile de pe piața gazelor ajung foarte lent la consumatori.
„Este important de remarcat că ponderea țărilor în care transmiterea prețurilor se face lent, într-un interval de 13 până la 24 de luni, a scăzut de la aproximativ 40% la circa 5% din 2022”, a precizat BCE.
Concluziile vin într-un moment în care inflația din zona euro a depășit deja 3%, peste ținta de 2% urmărită de Banca Centrală Europeană. Unii economiști estimează că rata ar putea ajunge la 4% până la sfârșitul anului, ceea ce ar putea pune o presiune suplimentară asupra BCE în privința dobânzilor, după două majorări ale ratelor în ultimele luni.
Electricitatea ar putea fi mai puțin afectată de scumpirea gazelor
Situația este diferită în cazul energiei electrice. Potrivit BCE, prețurile electricității sunt acum mai puțin influențate de evoluția gazelor decât în trecut, deoarece producția tot mai mare din surse regenerabile a redus rolul gazelor în formarea costurilor.
Această schimbare ar putea însemna că o nouă creștere puternică a prețului gazelor se va vedea mai repede în inflația aferentă gazelor naturale, fără ca facturile la electricitate să reacționeze cu aceeași intensitate.
„Aceste evoluții sugerează că modificările prețurilor angro la gaze se pot reflecta în inflația prețurilor gazelor, măsurată prin HICP, ceva mai rapid decât în trecut, dar cu o intensitate mai redusă în cazul inflației prețurilor la electricitate”, a transmis BCE, referindu-se la indicele armonizat al prețurilor de consum.