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Tragedie în Bihor. Un bărbat de 28 de ani a murit după ce a fost lovit de un autotren

Accident în Bihor/ Sursa foto: Bihon.ro.

Accident în Bihor/ Sursa foto: Bihon.ro.

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 19:11

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a murit duminică după-amiază, după ce a fost lovit de un autotren între localitățile Brătești și Răbăgani, din județul Bihor. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze la fața locului, însă nu au mai putut să îi salveze viața.

UPDATE: Bărbatul de 28 de ani a murit

Bărbatul în vârstă de 28 de ani, lovit de un autotren între localitățile Brătești și Răbăgani, a murit duminică după-amiază. Echipajele medicale ajunse la locul accidentului au încercat să îl salveze și i-au aplicat manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat.

Știre inițială - Victima se află în stop cardio-respirator

La locul accidentului au fost trimise un echipaj de prim ajutor din cadrul Secției de Pompieri Beiuș și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea, însoțit de medic.

Bărbatul are 28 de ani și se află în stop cardio-respirator. Echipajele medicale îi aplică manevre de resuscitare la fața locului, conform presei locale.

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