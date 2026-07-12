Motociclist căzut într-o râpă din masivul Iezer-Păpușa. Salvamontiștii au intervenit într-o zonă greu accesibilă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 18:43

Salvamontiștii din Argeș au intervenit duminică în masivul Iezer-Păpușa, pentru recuperarea unui motociclist care a căzut într-o râpă. Operațiunea s-a desfășurat într-o zonă greu accesibilă de pe muntele Văcarea.

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