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Locale· 1 min citire
Motociclist căzut într-o râpă din masivul Iezer-Păpușa. Salvamontiștii au intervenit într-o zonă greu accesibilă
Operațiune salvare Salvamont
Salvamontiștii din Argeș au intervenit duminică în masivul Iezer-Păpușa, pentru recuperarea unui motociclist care a căzut într-o râpă. Operațiunea s-a desfășurat într-o zonă greu accesibilă de pe muntele Văcarea.
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