Panică în județul Dâmbovița, după o avarie la o conductă de gaz. Peste 30 de persoane au fost evacuate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 13:22

este 30 de persoane au fost evacuate preventiv luni, în municipiul Găești, județul Dâmbovița, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze naturale. Autoritățile au sistat alimentarea cu gaze în zona afectată, iar echipele de intervenție acționează pentru remedierea defecțiunii și înlăturarea oricărui pericol.

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